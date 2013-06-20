Вытащить значения input

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок257 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно выяснить что находится  в значение input  это форма отправки сообщения но у меня не работает постоянно пишет что нет пользователя 

вот страница где работает но значения input не посмотреть может есть решение ? скрипт http://best.volganin.net/m/items/999269

В от сам фаил к которому обращается скрипт 

6 лет назад
avstrali-ya
Максим 
48 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад