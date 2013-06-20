Вытащить значения input

Нужно выяснить что находится в значение input это форма отправки сообщения но у меня не работает постоянно пишет что нет пользователя

вот страница где работает но значения input не посмотреть может есть решение ? скрипт http://best.volganin.net/m/items/999269

В от сам фаил к которому обращается скрипт