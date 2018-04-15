Проверить сервер баз данных на защищенность.

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки135 просмотров
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Имеется сервер баз данных, нужно поверхностно проверить, надежно ли защищена информация, хранящаяся на нем, различными методами.

Как проверять - расскажу, нужны больше руки чем мозги.

Задача для тех кому нужны быстрые деньги - они у нас есть к оплате.

Расчет день в день.

6 лет назад
MediaNSD
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва(-7)