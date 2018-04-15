Необходимо создать аналог пула https://ubiqpool.io

Нужно на PHP Спарсить таблицу google drive и преобразовать в обычный массив Пример конкретной таблицы дам. Есть только ссылка docs.google.com/spreadsheets/d/ ... /edit#gid=0 доступа к API аккаунта нет, нужно забирать данные с указанного пути регулярно, каждый день. Но это ...