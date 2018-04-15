Необходимо создать аналог пула https://ubiqpool.io

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки185 просмотров
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Необходимо создать аналог пула https://ubiqpool.io для совместного майнинга монеты UBIQ, есть все необходимые файлы тут https://github.com/sammy007/open-ethereum-pool более подробно в переписке

6 лет назад
toorpedos
34 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад