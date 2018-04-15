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PHP Спарсить таблицу google drive и преобразовать в обычный массив
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Нужно на PHP Спарсить таблицу google drive и преобразовать в обычный массив Пример конкретной таблицы дам.
Есть только ссылка docs.google.com/spreadsheets/d/ ... /edit#gid=0 доступа к API аккаунта нет, нужно забирать данные с указанного пути регулярно, каждый день. Но это не будет проблемой, если скрипт сработает хотя бы 1 раз правильно.
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