Исправления в коде ИМ+Добавление модуля Сваязанные Опции

Версия OCstore 2.3

БЕЗ предоплаты

сайт: jimara.az

1 - На странице товаров не работает, добавление товара в корзину и не выходит цена товара.

2 – Нужно добавить на сайт модуль «Связанные опции» версияOcstore 2.3

3 – На главной странице в блок "наши сеты",оранжевый квадрат вводить названия товаров. На данный момент выходит текст из

шаблона "Сет бонус". В этом же блоке увеличить количество символов в

описании.

4 – На главной стр. блок другие товары выводить товары из категории "Другие продукты". Сейчас отображаются последние

добавленные товары. Так же на этом блоке не отображаются цены.

5- Названия категорий на гл. стр., а также на 2-ухвнутренних страницах, выводятся из шаблона. Требуется чтоб они

запрашивались от названий категорий в админке (из базы).

6. Блок другие продукты не правильно отображается на смартфонах