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Отзывы заказчиков
$10
9 баллов
7 лет назад
Opencart
Всё хорошо, работа выполнена!
$50
9 баллов
7 лет назад
ocStore
Все быстро и по ТЗ. Спасибо..
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Четкое ТЗ. Полное содействие при выполнении поставленных задач. Рекомендую. Сотрудничество продолжал бы дальше.
$20
10 баллов
7 лет назад
Владимир замечательно знает свою работу. Задание было выполнено качественно, все пожелания учтены, замечания исправлены. Все прошло спокойно без лишней суеты и вопросов. Спасибо за добросовестно выполненную работу.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Четко поставленые задачи. Оплата вовремя, без задержек.