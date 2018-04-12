vovan4ik25

Владимир Шаповалов vovan4ik25

 
42 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Фриланс это не только полезно, но и интересно
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

tumanoff
41 год
10 лет в сервисе
Был
год назад
$10
9 баллов
7 лет назад
Интернет-магазин OpenCart 3.0 доработки
Opencart
Всё хорошо, работа выполнена!
Mr_Aliyev
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$50
9 баллов
7 лет назад
Исправления в коде ИМ+Добавление модуля Сваязанные Опции
ocStore
Все быстро и по ТЗ. Спасибо..
Хороший заказчик. Четкое ТЗ. Полное содействие при выполнении поставленных задач. Рекомендую. Сотрудничество продолжал бы дальше.
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guest_15090137489678
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Корзина
Владимир замечательно знает свою работу. Задание было выполнено качественно, все пожелания учтены, замечания исправлены. Все прошло спокойно без лишней суеты и вопросов. Спасибо за добросовестно выполненную работу.
Хороший заказчик. Четко поставленые задачи. Оплата вовремя, без задержек.
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