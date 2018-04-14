Аналог YouDo под ключ в регионе.

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок166 просмотров
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Добрый день.

Необходимо разработать сайт- аналог биржи труда youdo с нуля. Движок по вашему усмотрению. Основной функционал как в оригинале, поработать над дизайном. Работа: наполненный сайт с оригинальным дизайном. Принимаю цены и сроки.

6 лет назад
guest_15237082466236
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад