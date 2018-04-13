Проставить цели метрики на формах на лендинге

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки130 просмотров
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Добрый день!

Создали 10 целей в метрике, теперь их необходимо проставить на формы на лендинге.

Цели практически все однотипные: после заполнения и отправки формы передаем данные о цели в метрику.

6 лет назад
rusit
Артем 
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад