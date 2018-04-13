Проставить цели метрики на формах на лендинге

http://krasniykluch.ru/ На сайте добавить 4 блока. При нажатии на Екгаз-ая, Газ-ая, Сладкая выходят однотипные блоки с текстом и кнопкой Заказать. При нажатии на вода 19 литров раскрывается блок с выбором кол-ва воды, полем для ввода телефона ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Создали 10 целей в метрике, теперь их необходимо проставить на формы на лендинге.
Цели практически все однотипные: после заполнения и отправки формы передаем данные о цели в метрику.
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