Задача сделать чат : магазин - клиенты с обучаемым алгоритмом

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки139 просмотров
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задача сделать чат : магазин - клиенты с обучаемым алгоритмом

6 лет назад
marina_7
Марина 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
3 года назад