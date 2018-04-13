Имплемент из файлов

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка99 просмотров
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На хосте лежат файлы, в которых будут рекламные теги (js)

Нужно на сайте (Wordpress cms) настроить на "лету" имплемент тегов из этих файлов. Кеширование - не проблема.

Кроме того, на этом же сайте нужно будет иногда менять рекламные теги.

Процесс надо автоматизировать без захода в админку сайта.

Нужна програмная реализация такого решения.

6 лет назад
briolin
48 летСША
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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