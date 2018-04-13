Имплемент из файлов

Добрый день. Нужна форма расчета стоимости трансфера на WordPress. Функционал как на сайте примере - [url=http://transfer-dusseldorf.ru/ru/]http://transfer-dusseldorf.ru/ru/[/url] Жду заявок с ценной и сроком. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На хосте лежат файлы, в которых будут рекламные теги (js)
Нужно на сайте (Wordpress cms) настроить на "лету" имплемент тегов из этих файлов. Кеширование - не проблема.
Кроме того, на этом же сайте нужно будет иногда менять рекламные теги.
Процесс надо автоматизировать без захода в админку сайта.
Нужна програмная реализация такого решения.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт6 лет назад
PHP + MySQL, любая вменяемая Фреймворк типо YII или Symphony функционал юзера: 1. Регистрация пользователя - емейл - желаемое имя 2. Логин - емейл + пароль 3. Редактирование профиля - смена емейл - адрес btc кошелька - имя - поле telegram 4. инвестировать (по клику на кнопку инвестировать ...Закрыт6 лет назад
Для сайта velesnord.ru, необходимо сделать три пункта. 1.Поправить отображение картинок раздела каталога 2.Добавить в карточку товара модуль похожие товары. (чтобы в карточке товара выводилось рандомно 10 товаров из той же категории, под основным контентом) ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Надо с нуля сделать поиск с подсказками на Поиск с подсказками на MODX Revo - MinishopЗавершен6 лет назад
Сайт на самописном движке (php с mysql). Есть две страницы, которые имеют разные шаблоны вывода и редактируются в админке в разных местах (но обе в админке имеют Содержимое): [list=1][*]http://transmissionpro.ru/service/remont-akpp/infiniti Тут есть вот такой кусок http://prntscr.com/j4fwdi, который выводится ...Завершен6 лет назад
Добрый день Нужно разработать передачу данных с формы на сайте в Битрикс24 https://docs.google.com/document/d/16BTz__vWPx94Z8Pat6gwAqb0vAF91gy-BSuuuaCbWLY/edit?usp=sharing Пожалуйста, с предложениями пишите принцип реализации. Если нужны дополнительная информация, спрашивайте. СпасибоЗавершен6 лет назад
Необходима верстка посадочной страницы по готовому дизайну. Так же адаптировать под все версии помимо ПК (моб версия, планшеты различного рода экраны телефонов) Из подключенных модулей, необходимо так же интегрировать: - яндекс карты - систему брони на сайте – ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
Берём для работы выбранный нами шаблон WordPress здесь: themeforest.net/item/magplus-blog-magazine-wordpress-theme/19761728?s_rank=263 (шаблон покупаем официально). Разворачиваем шаблон на нашем домене (укажем какие блоки из шаблона берём). Весь необходимый функционал есть в шаблоне, кроме простой шапки на Главной странице ...Завершен6 лет назад
1. Шапка сайта- зафиксировать в десктопной версии ( сделать неподвижной), добавить кнопку "заказать звонок", кнопки соц сетей поместить слева,увеличить номер телефона ( есть рисунок,куда и как переместить)/в моб версии с 2. Подвал сайта, добавить номер телефона. 3. ...Завершен6 лет назад
Добрый день, Необходимо синхронизировать данные из программы 1С в интернет-магазин на Wordpress. Т.е., когда добавляешь товар в 1С, чтобы он автоматически заносился и в магазин. Просьба кидать возможные решения и ценовые предложения.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад