Имплемент из файлов

На хосте лежат файлы, в которых будут рекламные теги (js)

Нужно на сайте (Wordpress cms) настроить на "лету" имплемент тегов из этих файлов. Кеширование - не проблема.

Кроме того, на этом же сайте нужно будет иногда менять рекламные теги.

Процесс надо автоматизировать без захода в админку сайта.

Нужна програмная реализация такого решения.