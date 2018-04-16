Разработать передачу данных с формы на сайте в Битрикс24

Интернет-магазин на английском языке, CMS Opencart, шаблон Journal. Есть некоторые баги, которые нужно исправить (например при нажатии на кнопку "смотреть еще товары", подгружаются те же товары, что уже показаны, а новые нет. Напишите, пожалуйста, свое предложение, ...