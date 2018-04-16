Разработать передачу данных с формы на сайте в Битрикс24

Веб-программированиеЗавершен3 заявки131 просмотр
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Добрый день

Нужно разработать передачу данных с формы на сайте в Битрикс24

https://docs.google.com/document/d/16BTz__vWPx94Z8Pat6gwAqb0vAF91gy-BSuuuaCbWLY/edit?usp=sharing

Пожалуйста, с предложениями пишите принцип реализации. 

Если нужны дополнительная информация, спрашивайте.

Спасибо 

6 лет назад
ExtrimVF
Виталий 
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Nigativ
31 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$60
2 дня
Владимир выполнил мою задачку еще в процессе коммуникации и обсуждения мелочей. :) Все четко и качественно, за адекватные деньги. Всегда на связи. Однозначно рекомендую!
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