Сделать блог на шаблоне WordPress

Домен Хостинг beget.ru Сейчас страницы выглядят так: домен.ру/udelnaya/ Всего таких страниц 17 Нужно их перенести на udelnaya.домен.ру В будущем будет около 150-200 поддоменов Планируемая посещаемость 300 чел/дейли Некоторые страницы при этом (Прайс, Контакты, О компании) будут на основном домене (домен.ру/price/) Должно быть: [list=1][*]Мультисайт нужно ...
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Берём для работы выбранный нами шаблон WordPress здесь: themeforest.net/item/magplus-blog-magazine-wordpress-theme/19761728?s_rank=263 (шаблон покупаем официально). Разворачиваем шаблон на нашем домене (укажем какие блоки из шаблона берём). Весь необходимый функционал есть в шаблоне, кроме простой шапки на Главной странице сайта (картинки и текста), которую нужно добавить. Есть на эту работу 1000 грн.
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