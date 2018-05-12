Сделать блог на шаблоне WordPress

Веб-программированиеЗавершен6 заявок171 просмотр
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Берём для работы выбранный нами шаблон WordPress здесь: themeforest.net/item/magplus-blog-magazine-wordpress-theme/19761728?s_rank=263 (шаблон покупаем официально). Разворачиваем шаблон на нашем домене (укажем какие блоки из шаблона берём). Весь необходимый функционал есть в шаблоне, кроме простой шапки на Главной странице сайта (картинки и текста), которую нужно добавить. Есть на эту работу 1000 грн. 

WordPress
6 лет назад
artmandmitriy
44 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Sizam4ik
41 годПольша
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$40
2 дня
Хорошая работа. Спасибо.
Спасибо за проект! Всё замечательно!
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