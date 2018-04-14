Правки на вордпрес

1. Шапка сайта- зафиксировать в десктопной версии ( сделать неподвижной), добавить кнопку "заказать звонок", кнопки соц сетей поместить слева,увеличить номер телефона ( есть рисунок,куда и как переместить)/в моб версии с

2. Подвал сайта, добавить номер телефона.

3. На сайте есть три тарифа, у каждого тарифа сделать кнопку с отельной формой заявки ( можно плагин контакт форм 7 использовать)

4. Текст сделать правее на главной странице

5. Кнопка вверх сделать правее и моб версии и десктопе

6. Сраница услуг, всего 6 квадратов, в моб версии должно быть адаптивно,показываться по 2 квадрата

7. В разделе "контакты" есть яндекс карта, при первом нажатии карта не должна двигаться.

8. Удалить битую ссылку