Правки на вордпрес

Веб-программированиеЗавершен4 заявки162 просмотра
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1. Шапка сайта- зафиксировать в десктопной версии ( сделать неподвижной), добавить кнопку "заказать звонок", кнопки соц сетей поместить слева,увеличить номер телефона ( есть рисунок,куда и как переместить)/в моб версии с

2. Подвал сайта, добавить номер телефона.

3. На сайте есть три тарифа, у каждого тарифа сделать кнопку с отельной формой заявки ( можно плагин контакт форм 7 использовать)

4. Текст сделать правее на главной странице

5. Кнопка вверх сделать правее и моб версии и десктопе

6. Сраница услуг, всего 6 квадратов, в моб версии должно быть адаптивно,показываться по 2 квадрата

7. В разделе "контакты"  есть яндекс карта, при первом нажатии карта не должна двигаться.

8. Удалить битую ссылку

6 лет назад
makedonkos
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
SparkyBooMan
Ибодуллоев 
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
6 лет назад
$20
1 день
Спасибо огромное! Рекомендую. Надежно, в срок и профессионально!
Человек общительный, коммуникабельный, очень понравилось сотрудничать, одно удовольствие от работы! Рекомендую однозначно!
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