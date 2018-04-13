Исправить баги на сайте

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок125 просмотров
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Интернет-магазин на английском языке, CMS Opencart, шаблон Journal. Есть некоторые баги, которые нужно исправить (например при нажатии на кнопку "смотреть еще товары", подгружаются те же товары, что уже показаны, а новые нет. 

Напишите, пожалуйста, свое предложение, цену и примерные сроки выполнения в заявке. 

Предпочтение кандидатам из Украины.

6 лет назад
ikasparova
Ирина 
39 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад