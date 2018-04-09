Доработка сайта на Wordpress - ОЧЕНЬ СРОЧНО!

Имеется сайт, расположенный на веб-сервере, с установленной CMS – OcStore версии 1.5.5.1.2. Форма заказа, по умолчанию выполненная на базе JS, была изменена на форму заказа PHP. Необходимо вам, как стороннему разработчику, завершить перевод формы на отправку запроса ...
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