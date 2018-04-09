Доработка сайта на Wordpress - ОЧЕНЬ СРОЧНО!

$15
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок195 просмотров
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Доработка сайта на Wordpress - ОЧЕНЬ СРОЧНО!

Есть ряд маленьких правок, нужно срочно внести!

Имеется ТЗ, бюджет 15$

Сроки к 15-00 по москве

Оплата по этапно, по мере готовности или по факту исполнения

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WordPressДоработка сайта на WordPress
6 лет назад
webcreatr
Андрей 
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
28 отзывов(-1)
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