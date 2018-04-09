Доработать форму заказа OcStore 1.5

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки144 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется сайт, расположенный на веб-сервере, с установленной CMS – OcStore версии 1.5.5.1.2. 

Форма заказа, по умолчанию выполненная на базе JS, была изменена на форму заказа PHP. 

Необходимо вам, как стороннему разработчику, завершить перевод формы на отправку запроса через форму на PHP, так как в текущем варианте запрос не отправляется или отправляется с ошибкой. 

Исполнителю будет предоставлен доступ к FTP, базе данных, а также возможно рассмотреть приобретение платных модулей и плагинов, если это необходимо.  

6 лет назад
Andrey_Pervomay
39 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Регулярные правки на Wordpress (Задача)

    Добрый день! Нужен адекватный программист (цена-качество), который мог бы быть в рабочее время на связи и к которому можно было бы отдавать правки по разным проектам Wordpress. Например, текущая задача заключается в следующем. 1. Убрать со ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Доработка сайта

    На сайте: [url=http://expert-klining.ru/]http://expert-klining.ru/[/url] Стоит скрипт от SxGeo ip, который исходя из ip адреса пользователя выводит город из списка офисов заведенных в админ панели сайта ( админка на чистом пхп). Т.е. пользователь заходит на сайт, скрипт проверяет его ip ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необъяснимые проблемы при заказе на сайте Битрикс

    Есть сайт - https://goo.gl/84nMRx На нем можно выбрать товар, и оформить заказ у любого дилера. Проблема в том, что заказ оформляется через раз. Иногда заявка отправляется, иногда нет, даже если постоянно вводить одни и те же данные. Видео ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен адаптивный лендинг

    Нужен адаптивный лендинг по макету PSD:- Есть текстовое техническое задание - Есть макет PSD (https://www.dropbox.com/sh/v3nw7u3x34lj76g/AAB7Yts_RMbi39yVChzA5ciNa?dl=0)- Есть уже готовый сайт, где можно посмотреть на реализацию многих идей (но верстка там немного кривовата) healthhack.beget.tech Если это поможет делу - ...

    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать небольшой редизайн сайта на Wordpress

    Есть сайт на wordpress: https://goo.gl/B82eCt Нужно сделать небольшой редизайн страниц сайта. Точнее, даже не редизайн, а поменять компоновку элементов на страницах. 1. В шапку добавить иконки соц.сетей. Должен быть эффект hover, как сейчас в боковой колонке на этих ...

    WordPressДизайн сайтаРедизайн сайта
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настроить автоматическую сборку приложений на андроид

    1 приложение.  Настроить автоматическую сборку приложения на андроид в jenkins.  Имеем:  - Cordova  - Запрос, по которому будет отдаваться архив с исходниками для приложения.  - Рег. данные для onesignal.  - Скрипт автосборки под андроид.  Нужно сделать:  - Сделать запрос к серверу чтобы ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Найти вирус на сайте

    Нужно восстановить работоспособность почты на сайте, имеются подозрения что это произошло из за вируса, т.е нужно найти вирус,  Список подозрительных файлов suspicious.files.09.04.2018.txt загружен в каталог tmp хостинга. Обращаем Ваше внимание, что данный список может быть неполным, ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработки на сайте

    Необходимо изменить ссылки на сайте. Убрать в окончании ссылок образованные ЦМС,  ID страниц и товаров Каталога.  Пример:  из https://onlime.com.ua/apple-iphone-iphone-5-5s-se/c-413_469_411_524.html  на https://onlime.com.ua/apple-iphone-iphone-5-5s-se/ из https://onlime.com.ua/iphone-5s-16gb-space-gray-b-u-a/p-1066.html на https://onlime.com.ua/iphone-5s-16gb-space-gray-b-u-a/ Просьба сроки выполнения и цену отправлять в личку!

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад