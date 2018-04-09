Доработать форму заказа OcStore 1.5

Имеется сайт, расположенный на веб-сервере, с установленной CMS – OcStore версии 1.5.5.1.2.

Форма заказа, по умолчанию выполненная на базе JS, была изменена на форму заказа PHP.

Необходимо вам, как стороннему разработчику, завершить перевод формы на отправку запроса через форму на PHP, так как в текущем варианте запрос не отправляется или отправляется с ошибкой.

Исполнителю будет предоставлен доступ к FTP, базе данных, а также возможно рассмотреть приобретение платных модулей и плагинов, если это необходимо.