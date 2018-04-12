Был создан плагин калькулятор для woocommerce. В нем в админ панели добавляются списком опции. Проблема в том, что добаляются только 34 опции и все. Далее если добавлять 35 опцию и жать "сохранить", то все равно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужен специалист по дизайну веб сервиса
- Похожие заказы
- $15Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $1700
Мы ищем Senior Ruby on Rails Developer, которому предстоит работать над реализованными проектами (CPA affiliate network, Dating) и создавать новые проекты. Не важно из какого города или страны ты будешь работать, у нас нет бюрократии, многочасовых совещаний и всего того, что мешает комфортной и продуктивной ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $10
создать простой адалт сайт чтобы парсил и грабил видео с фото в категории. Можно уже готовый скрипт использовать, дальше я сам правлю дизайн.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется с нуля настроить импорт\экспорт из 1с в opencart. Сайт [url=http://u-ms.ru/]ссылка[/url] Предоставим удаленный доступ к 1сЗакрыт6 лет назад
Надо изменить фильтр на сайте и шаблон .Закрыт6 лет назад
Корзина virtuemat. При передаче суммы к оплате, если пользователь не залогинен – выполняется верно. Ели залогинен – неверно. Надо поправить.Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
На текущий момент файл выгрузки Маркет принимает и размещает предложения. Проблема в не попадании товара по нужным категориям. Каталог на сайте не соответствует требованиям категорий на маркете. Нужно дописать сопряжение категорий на сайте с категориями ...Закрыт6 лет назад
На сайте присутствует много способов доставки http://solisunshop.ru/page_info.php?pages_id=2 (это количество будет расти). Необходимо создать модуль, который бы определял местоположение посетителя сайта и выводил ему в карточке товаров (в отдельный блок) все возможные способы доставки и самовывозы. Подробней: Человек зашел на сайт ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Требуется разработать сервис для риэлторов, ТЗ выбранному исполнителю вышлю. Проект в среднем на 6 месяцев. Указывайте Вашу ставку в час.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Сделать из одностраничника HTML многостраничник, перевести на CMS, а также приделать форму отправку e-mail в Контактах. Также еще может быть что-то по мелочи.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад