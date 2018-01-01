Создать простой сайт.

Мы ищем Senior Ruby on Rails Developer, которому предстоит работать над реализованными проектами (CPA affiliate network, Dating) и создавать новые проекты. Не важно из какого города или страны ты будешь работать, у нас нет бюрократии, многочасовых совещаний и всего того, что мешает комфортной и продуктивной ...