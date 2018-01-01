Доработка существующей выгрузки в ЯндексМаркет.

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки111 просмотров
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На текущий момент файл выгрузки Маркет принимает и размещает предложения. Проблема в не попадании товара по нужным категориям. Каталог на сайте не соответствует требованиям категорий на маркете. Нужно дописать сопряжение категорий на сайте с категориями Маркета.

6 лет назад
khlistko
48 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад