Создать модуль для определения территории доставки

На сайте присутствует много способов доставки

http://solisunshop.ru/page_info.php?pages_id=2

(это количество будет расти).

Необходимо создать модуль, который бы определял местоположение посетителя сайта и выводил ему в карточке товаров (в отдельный блок) все возможные способы доставки и самовывозы.

Подробней:

Человек зашел на сайт (большинство клиентов попадает сразу в карточку товара) и вместо этого http://joxi.ru/12M65nvH4Zv07A блока будет, к примеру, Ваш регион: Москва

по клику на блок должно выводится все возможные способы доставки (самовывоз, курьерская доставка, почта) http://joxi.ru/52alB9VHGM8kVm но только 5 первых (если вдруг их больше) а все остальное будет раскрыватся по клику на ссылку "Показать еще" после последнего пункта.

Еще нужно предусмотреть возможность изменения региона доставки

Сайт старый, косячный, движок не обновлялся очень давно. Вообщем все в этом плане не очень

сайт: http://solisunshop.ru/

Все способы доставки можно посмотреть при оформлении заказа

http://joxi.ru/V2VO3Jjf09K3QA

Все эти пункты сделаны разными "модулями" (отдельными php файлами).

Пишите стоимость, сроки, Ваш скайп.