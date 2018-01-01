Создать модуль для определения территории доставки

Нужно сделать онлайн статус загрузки в% файлов на сервер PHP, JS. Пример. Человек нажимает на сайте в личном кабинете установить приложение и у него идет статус бар с % загрузкой файлов архивов на сервер, при обновлении страницы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте присутствует много способов доставки
http://solisunshop.ru/page_info.php?pages_id=2
(это количество будет расти).
Необходимо создать модуль, который бы определял местоположение посетителя сайта и выводил ему в карточке товаров (в отдельный блок) все возможные способы доставки и самовывозы.
Подробней:
Человек зашел на сайт (большинство клиентов попадает сразу в карточку товара) и вместо этого http://joxi.ru/12M65nvH4Zv07A блока будет, к примеру, Ваш регион: Москва
по клику на блок должно выводится все возможные способы доставки (самовывоз, курьерская доставка, почта) http://joxi.ru/52alB9VHGM8kVm но только 5 первых (если вдруг их больше) а все остальное будет раскрыватся по клику на ссылку "Показать еще" после последнего пункта.
Еще нужно предусмотреть возможность изменения региона доставки
Сайт старый, косячный, движок не обновлялся очень давно. Вообщем все в этом плане не очень
сайт: http://solisunshop.ru/
Все способы доставки можно посмотреть при оформлении заказа
Все эти пункты сделаны разными "модулями" (отдельными php файлами).
Пишите стоимость, сроки, Ваш скайп.
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