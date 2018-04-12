SaaS Сервис для риэлторов

Веб-программированиеЗавершен1 заявка249 просмотров
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Требуется разработать сервис для риэлторов, ТЗ выбранному исполнителю вышлю.

Проект в среднем на 6 месяцев. Указывайте Вашу ставку в час.

6 лет назад
ya-stas
34 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
AiosS
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
14 часов назад
6 лет назад
$5000
62 дня
Со старта задал очень высокую планку. Проект занял из 6 месяцев - 4 В связи с почасовой оплатой вышло на 30% дешевле от запланированного! Работа на высшем уровне. Моя Величайшая Похвала, надеюсь на долгосрочное и продуктивное сотрудничество.
Крайне рад сотрудничеству, четко поставленная задача, отличная коммуникация, которая позволила сократить сроки. Ставит крайне сложные и крайне интересные задачи. Очень доволен. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.