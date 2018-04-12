Разработка Сайта

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки198 просмотров
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Разработка Сайта задание в приложение и вопросы по реализаций!

от вас жду ответы реализаций проекта вопросы что в т3 и бюджет и сроки!

6 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад