Сделать сайт с функцией XML импорта

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок136 просмотров
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Необходимо сделать простой но красивый сайт (можно по шаблону) для агентства зарубежной недвижимости, очень важно чтобы была функция xml загрузки и выгрузки объектов.

6 лет назад
bbc20
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
3 года назад