Разработка сайта на Wordpress - срочно

$130
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок185 просмотров
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Разработка сайта на Wordpress - срочно

Имеется готовый шаблон и техническое задание, где нужно с помощью настройки - установки ряда плагинов и их доработкой создать сайт

Имеется ТЗ, бюджет 130$

Сроки завтрак поздней ночи

Оплата по готовности, БЕЗ авансов

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WordPress
6 лет назад
webcreatr
Андрей 
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
28 отзывов(-1)