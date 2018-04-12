Вывести ip адрес пользователя?

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки101 просмотр
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Ребята подскажите как вывести ip адрес пользователя ? Пробую вот так:

[code] echo '
IP адрес  '; echo $_SERVER["REMOTE_ADDR"];

﻿[/code]Адрес выводится но везде одинаковый, то есть мой у всех пользователей, как мне прописать что бы адрес был у каждого пользователя свой ? В базе есть такие столбцы:

Может как то можно все это дело привязать к id ?  Также желательно сделать что бы выводился еще и город.

6 лет назад
avstrali-ya
Максим 
48 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад