Правки на Wordpress оперативно

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка111 просмотров
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Добрый день, уважаемые фрилансеры. Необходимо внести некоторые правки на сайт. Внимание! Внести правки необходимо оперативно и быть на связи со мной. Пошагово по пунктам будем проверять исправления. Если у вас нет времени на это (мы согласуем когда будет вам удобно) то не отвечайте на данный проект. 

Конечно желательно начать сегодня. Все макеты, скриншоты есть в наличии 

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WordPress
6 лет назад
MRXIK
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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