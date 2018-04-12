Правки на Wordpress оперативно

Добрый день, уважаемые фрилансеры. Необходимо внести некоторые правки на сайт. Внимание! Внести правки необходимо оперативно и быть на связи со мной. Пошагово по пунктам будем проверять исправления. Если у вас нет времени на это (мы согласуем когда будет вам удобно) то не отвечайте на данный проект.

Конечно желательно начать сегодня. Все макеты, скриншоты есть в наличии

ОПЛАТА ПОЭТАПНО ЛИБО В КОНЦЕ !!