Создать сайт

Порядка 200-250 товаров. Переносить нужно в интернет-магазин на OpenCart. Админка легкая, справится даже школьник.. Отдам сразу нескольким исполнителям, так как сроки горят, исполнители согласились и слились...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Он-лайн калькулятор по экономической тематике.
Математических операций 4: + / - / * / : .
Уникальная особенность №1: выгрузка из 1С клиента (обратной выгрузки не нужно)
Уникальная особенность №2: по результатам расчетов строим графики
Уникальная особенность №3: результаты расчетов, в т.ч. графики, оформляем в формате pdf и сохраняем в личном кабинете клиента.
Проект ТЗ готов.
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