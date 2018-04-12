Внести правки в скрипт наноскроллера

Сайт на Joomla. Уже не первый раз подвергается взлому. В данный момент из обнаруженного - скрытые ссылки. До этого были и вирусы. Необходимо найти и удалить с сайта весь вредоносный код, проанализировать уязвимости и предложить ...
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Есть скрипт наноскроллера: https://jamesflorentino.github.io/nanoScrollerJS/
Он установлен на сайте, но высота контейнера наноскроллера сейчас статическая, всегда.
Необходимо сделать - чтобы высота контейнера наноскроллера автоматически изменялась при изменении высоты окна браузера.
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