Внести правки в скрипт наноскроллера

$20
Веб-программированиеЗавершен2 заявки169 просмотров
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Есть скрипт наноскроллера: https://jamesflorentino.github.io/nanoScrollerJS/

Он установлен на сайте, но высота контейнера наноскроллера сейчас статическая, всегда.

Необходимо сделать - чтобы высота контейнера наноскроллера автоматически изменялась при изменении высоты окна браузера.

6 лет назад
1soglasen
45 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Exeption
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$20
1 день
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