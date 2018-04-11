Нужна помощь по созданию моб приложения под IOS (библиотеки)

Проект серьезный,поэтому ищу только человека с опытом в такой теме, если вы без опыта или показываете чужое портфолио, то при собеседовании все равно это выясниться, поэтому просьба не писать таким! В Заявке Прошу указыватьсразу какой вид деятельности можете предлоить, примерную ...