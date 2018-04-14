Закончить настройку сайта на Вордпрес

Есть готовый сайт с темой и плагинами на Вордпресс http://www.infokr24.site/

Задача стоит таким образом:

1. Необходимо сделать структуру категорий для фирм (заполнить категории).

2. Разобраться с картой (не работает определение местоположения и поиск по расстоянию).

3. При поиске по сайту запрос идет но ничего не происходит. Разобраться с поиском.

4. Сделать пакеты подписок на сайте, разобраться с группами пользователей

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