Написать простой парсер

Нужен персер для сайта https://trademarkia.com/

Суть такая есть у меня большой список брендов, мне нужно имена брендов пропустить через этот сервис и спарсить все не зарегистрированные на этом сайте имена. Если имя не зарегистрировано вам предложит зарегистрировать его в 6 странах, если имя зарегистрировано пишет торговую марку и дату регистрации.

Пример:

Есть txt док:

sony

lasper

nec

nintendo

Если имя не зарегистрировано в 6 странах кидать кидать в файл result.txt

Капчи на сайте нет.