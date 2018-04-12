Разработать плагин "Список покупок"

Есть интернет-магазин. Для него надо разработать плагин "Списки покупок". В личном кабинете пользователь может создать разные списки и позже добавлять в списки товары и варианты из каталога. При клике по кнопке "добавить в список" в мини-карточке должен быть выбор списков в который добавить товар, а так же возможность быстро создать список введя его название. Функционал примерно как на сайте ikea.