Найден вирус (1 файл), необходимо вылечить

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки129 просмотров
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Найден вирус (1 файл), необходимо вылечить. Какова будет стоимость защиты сервера?

.php: Win.Trojan.Rst-2 FOUND

6 лет назад
parket
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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