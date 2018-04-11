Добработка магазина Joomshoping (Несколько задач)

ЗАДАНИЕ 1 – Обновить до последней версии Joomla и понять почему сайт не работает(белый экран) после обновления. После обновления проверить работоспособность сайта полностью (адаптивность, заказ товара и т.п.)

ЗАДАНИЕ 2 – Нужно добавить к каждому атрибуту у товаров дополнительное поле "скидка" примерно тут https://prnt.sc/j3oeor соответственно если поле заполнено то выводить на сайте старую цену зачеркнуто и новую цену с надписью "скидка -14%" и естественно что бы скидка и в корзине отображалась когда товар заказали и при оплате учитывалась.

Необходимо что бы данная модификация не пропала при обновлении joomla и joomshoping

ЗАДАНИЕ 3 – При входе в товар нужно сразу делать активным ту расцветку и размер что есть в наличии(сейчас при входе стоит то чего нет в наличии пример https://oxypas.ru/product/oxypas-doria)

ЗАДАНИЕ 4 – Если цвета/размера нет в наличии то делаем отображение примерно так https://prnt.sc/hjruec что бы клиент понимал что теоретически размер есть у данной модели, но в наличии сейчас нет его при выборе размера которого нет https://prnt.sc/cw6n2s вместо двух наших кнопок появляется новая кнопка "Уточнить о поступлении" и по клику всплывает форма заказать обратный звонок

ЗАДАНИЕ 5 – Создать фильтр товаров: размер, муж. жен., цвет, материал (кожа, ЭКОкожа) Вот пример у оригинального сайта https://www.oxypas.com/fr/catalog#!/list и вот пример как реализован выбор размера у конкурентов https://safetyjogger.ru/product-category/oxypas/

ЗАДАНИЕ 6 – Сделать автоматическое определение города https://prnt.sc/i21rjg для автоматического расчета стоимости доставки. После выбора города клиент заходя в любой товар видит расчет стоимость доставки https://prnt.sc/j3omia по аналогии с данным сайтом https://okean.shop/products/obuv-meditsinskaya-oxypas-doria/ Так же выбранный город должен подставляться и в корзине вот тут prntscr.com/j3onul и уже при входе поле с доставкой заполнено