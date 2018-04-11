Админка и API

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок127 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать web админку для мобильного приложения и АPI для отправки данных. ТЗи mockups отправлю в личку. 

Рассмотрю разные варианты, как чистый PHP, так и работа с разными фреймворками Laravel, yii2 или же могут быть варианты наJS.

Оставляйте заявки с описанием опыта работы в web программировании. Плюсом будет

если у вас есть опыт разработки back end для мобильных приложений. Все

стандартные ответы будут игнорироваться.

6 лет назад
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
час назад