Админка и API

Нужно сделать web админку для мобильного приложения и АPI для отправки данных. ТЗи mockups отправлю в личку.

Рассмотрю разные варианты, как чистый PHP, так и работа с разными фреймворками Laravel, yii2 или же могут быть варианты наJS.

Оставляйте заявки с описанием опыта работы в web программировании. Плюсом будет

если у вас есть опыт разработки back end для мобильных приложений. Все

стандартные ответы будут игнорироваться.