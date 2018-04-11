Разработка плагина для Wordpress

Уважаемые фрилансеры!

Есть таблица в mysql, содержащая данные о товарах.

Необходимо сделать плагин для Wordpress, который будет реализовывать следующее:

1. Поиск по этой таблице, по заданным параметрам (фильтр),

вывод списка результатов поиска с постраничной навигацией.

2. Отображение страницы с отдельным товаром.

Какая форма должна быть и как это должно работать, в точности - здесь: https://goo.gl/i2dxt8

Подробное ТЗ будет предоставлено после начала работ.

Сообщите приблизительные сроки и стоимость.