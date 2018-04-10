Парсить новинки с сайта и добавление в бд

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок141 просмотр
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Нужно сделать парсер новинок с сайта *******.com и добавление в базу данных в utf-8

впринципе всё просто

6 лет назад
antonio-f
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад