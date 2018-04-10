[Opencart 2.3 + Excel] Добавить атрибуты к товарам

Привет!

Есть эксель файл в котором есть строгий синтаксис и есть второй файл с данными, но они неправильно структурированы, например для импорта дополнительных картинок:

Как есть сейчас:

id ﻿ ﻿image

130 ﻿image1.jpg;image2.jpg;image3.jpg

131 ﻿ image23.jpg;image124.jpg;imageааа3.jpg

Мне нужно:

id ﻿ ﻿image

130 ﻿ image1.jpg

130 ﻿ image2.jpg

130 ﻿ image3.jpg

131 ﻿ image23.jpg

131 ﻿ image124.jpg

131 ﻿ imageааа3.jpg

Тоже самое для характеристики и опций. Всего около 500 товаров. Мне нужно только привести файл импорта к правильному виду, сам импорт сделаю самостоятельно.

Недавно мне это делали для другого проекта, фрилансер сказал что использовал VBA скрипт и сделал все буквально в течении получаса, но щас он куда самовыпилился.

Вот ссылка на прошлый проект https://www.weblancer.net/projects/veb-programmirovanie-31/opencart-2-3-dobavit-atributy-k-tovaram-877943/