[Opencart 2.3 + Excel] Добавить атрибуты к товарам

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок174 просмотра
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Привет!

Есть эксель файл в котором есть строгий синтаксис и есть второй файл с данными, но они неправильно структурированы, например для импорта дополнительных картинок:

Как есть сейчас:

id ﻿ ﻿image

130     ﻿image1.jpg;image2.jpg;image3.jpg

131 ﻿    image23.jpg;image124.jpg;imageааа3.jpg

Мне нужно:

id ﻿ ﻿image

130 ﻿    image1.jpg

130 ﻿    image2.jpg

130 ﻿     image3.jpg

131 ﻿     image23.jpg

131 ﻿     image124.jpg

131    ﻿  imageааа3.jpg

Тоже самое для характеристики и опций. Всего около 500 товаров. Мне нужно только привести файл импорта к правильному виду, сам импорт сделаю самостоятельно.

Недавно мне это делали для другого проекта, фрилансер сказал что использовал VBA скрипт и сделал все буквально в течении получаса, но щас он куда самовыпилился.

Вот ссылка на прошлый проект https://www.weblancer.net/projects/veb-programmirovanie-31/opencart-2-3-dobavit-atributy-k-tovaram-877943/

OpenCart
6 лет назад
ivansatana
Иван 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
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