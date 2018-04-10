Сделать плагин woocommerce

Сайт aud.by

Используется Woof Product Filter

При выборе категорий и подкатегорий плагин генерирует свои страницы вида https://aud.by/shop/?swoof=1&product_cat=80-b4 (выбрана категория Audi и подкатегория 80 B4)

Требуется переписать этот плагин или создать новый (кому как удобнее )чтобы при выборе категорий или категории и подкатегории он переходил на уже существующие страницы категорий WooCommerce такого вида https://aud.by/product-category/audi/80-b4/ (категория Audi и подкатегория 80 B4)

кроме категорий и подкатегорий в текущем плагине есть возможность выбрать конкретную запчасть (настроено через атрибут Запчасть с различными значениями (двигатель; коробка передач; дверь и т.д.))

вот что генерирует Woof product filter при выборе бампера – https://aud.by/shop/?swoof=1&pa_zapchast=bamper

вот что требуется – https://aud.by/zapchast/bamper/ (переход на уже существующую страницу Woocommerce)

в случае если пользователь выберет и марку и модель и запчасть должны генерироваться страницы не такие как от WOOF – https://aud.by/shop/?swoof=1&product_cat=80-b4&pa_zapchast=bamper (выбрана категория Audi, подкатегория 80 B4) а страницы вида https://aud.by/wrong-page/

Дизайн – оставить такой же как и сейчас,

кроме этого при переходе из поисковых систем на страницы категорий или подкатегорий в столбцах плагина должны стоять значения категории на которую пользователь попал например при переходе на категорию Audi 80 B4 плагин должен выглядеть как на 1 скрине