Сделать плагин woocommerce

Необходимо разработать онлайн crm Учет клиентов: - клиентская база (откуда пришел, на какой курс, стоимость...) с днями рождения (с напоминалкой Поздравить) - возможность формировать по группам из студентов и видеть свободные места в текущей группе -Контроль посещаемости студентов -Анализ эффективности ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт aud.by
Используется Woof Product Filter
При выборе категорий и подкатегорий плагин генерирует свои страницы вида https://aud.by/shop/?swoof=1&product_cat=80-b4 (выбрана категория Audi и подкатегория 80 B4)
Требуется переписать этот плагин или создать новый (кому как удобнее )чтобы при выборе категорий или категории и подкатегории он переходил на уже существующие страницы категорий WooCommerce такого вида https://aud.by/product-category/audi/80-b4/ (категория Audi и подкатегория 80 B4)
кроме категорий и подкатегорий в текущем плагине есть возможность выбрать конкретную запчасть (настроено через атрибут Запчасть с различными значениями (двигатель; коробка передач; дверь и т.д.))
вот что генерирует Woof product filter при выборе бампера – https://aud.by/shop/?swoof=1&pa_zapchast=bamper
вот что требуется – https://aud.by/zapchast/bamper/ (переход на уже существующую страницу Woocommerce)
в случае если пользователь выберет и марку и модель и запчасть должны генерироваться страницы не такие как от WOOF – https://aud.by/shop/?swoof=1&product_cat=80-b4&pa_zapchast=bamper (выбрана категория Audi, подкатегория 80 B4) а страницы вида https://aud.by/wrong-page/
Дизайн – оставить такой же как и сейчас,
кроме этого при переходе из поисковых систем на страницы категорий или подкатегорий в столбцах плагина должны стоять значения категории на которую пользователь попал например при переходе на категорию Audi 80 B4 плагин должен выглядеть как на 1 скрине
- Похожие заказы
- $300Веб-программирование16 заявокЗакрыт5 лет назад
- $60
1. Обновить фреймворк twiter на сайте до 4-й версии. 2. Подключить jquery-пагинацию к страницам 3. Поправить ошибки появившиеяс при обновлении. Оплата по факту WMR, QIWIЗакрыт6 лет назад
Задача состоит в настройке сервиса Uniteller и обработки формы оплаты бранирования. Сайт http://barcubalibre.ru (написан на самопальном скрипте) На отдельной странице нужно будет настроить html форму с необходимыми полями для заказа. В back-end обработчике настроить обработку, валидацию и отправку формы ...Завершен6 лет назад
Нужно исправить ошибки и недоделки в сайте на Битрикс – [url=http://idoshop.ru/]idoshop.ru[/url]. Список работ и техническое задание прилагаю Пожалуйста, присылайте предложения с указанием цены и срока работыЗакрыт6 лет назад
Добрый день, уважаемые разработчики! С целью разработки SaaS-решения для теннисного клуба, команде требуется PHP-гуру с опытом разработки на Yii + JQuery. Фронтенд приложения практически готов, требуется человек, который создаст административную панель на базе AdminLTE, с учётом текущей ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Работа не постоянная. Время от времени нужны правки сайта, однако следует понимать что с текстами или картинками мы боремся сами - есть минимальная БД как правило нужны дополнения и исправления к ней. Оплата сдельная.Закрыт6 лет назад
- $15
Написать скрипт парсера который бы информацию со страницы https://ru.investing.com/crypto/currencies записывал в таблицу базы данных, предварительно текущую информацию перенесил в другую таблицу. Оплата WMR или QIWIЗавершен6 лет назад
- $35
Написать скрипт трекера, который бы 1. Всю информацию с приходящих кликов записывал бы в базу redis, 2. далее по ключу из входящего клика брал ссылку из второй базы для перехода и переходил по ней. 3. Если ...Завершен6 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нужно разработать личный кабинет, сервиса по приему смс Сайты похожей тематики: [url=https://goo.gl/CfhzU9]https://goo.gl/CfhzU9[/url] [url=https://goo.gl/aBRnCz]https://goo.gl/aBRnCz[/url] [url=https://goo.gl/2EaNB9]https://goo.gl/2EaNB9[/url] [url=https://goo.gl/4ai9fm]https://goo.gl/4ai9fm[/url] Личный кабинет: Слева будут доступны следующие пункты меню Личного кабинета: [list][*]Активация получения SMS [*]Аренда SIM [*]История [*]Пополнение [*]Настройки [*] [list][*]Мои данные [*]Безопасность [/list][*]API [*]Мои рефералы [/list]Пользователю будут доступно два счета: [list][*]Основной [*]Бонусный (на него будут засчитываться бонусы ...Веб-программирование21 заявкаЗакрыт6 лет назад