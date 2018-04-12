Crm для учебного центра

Здравствуйте уважаемые програмисты, необходимо внесение изменений в сайт согласно техзадания [b][u]прикрепленного[/u][/b] в файле (правка темы, создание всплывающей формы, мелкие правки хедера и тд. всего [b]6 пунктов)[/b] адрес сайта http://www.tehnopolis.in.ua сайт на вордпрессе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать онлайн crm
Учет клиентов:
- клиентская база (откуда пришел, на какой курс, стоимость...) с днями рождения (с напоминалкой Поздравить)
- возможность формировать по группам из студентов и видеть свободные места в текущей группе
-Контроль посещаемости студентов
-Анализ эффективности прогресса ученика
-Расписания занятий по аудиториям
-Учет оплат клиентов, списывание с абонементов и учет скидок
-Учет платежей за аренду и прочих расходов
-Расчет выплат преподавателям (ставка+бонусы за статьи)
-Отчеты по ученикам\клиентам\сотрудникам\сделкам по временным отрезкам день/месяц/год/весь период сотрудничества с конкретным клиентом.
-Печать договоров, сертификатов
Рассылка емэйл/ смс
Открытая линия – возможность привязать лиды с вк, инстаграма, сайта..
Наличие воронки: Лиды/Звонки/Встречи/Сделки! На каком этапе сделка находится.
Возможность заливать в облако (по возможности)
Личный кабинет для студентов (посещаемость, возможность заливать домашку и базу учебных пособий, эффективность прогресса, мотивацци, результаты лучших учеников)
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