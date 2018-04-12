Crm для учебного центра

$300
Веб-программированиеЗакрыт16 заявок197 просмотров
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Необходимо разработать онлайн crm

Учет клиентов:

-  клиентская база (откуда пришел, на какой курс, стоимость...) с днями рождения (с напоминалкой Поздравить)

- возможность формировать по группам из студентов и видеть свободные места в текущей группе

-Контроль посещаемости студентов

-Анализ эффективности прогресса ученика

-Расписания занятий по аудиториям

-Учет оплат клиентов, списывание с абонементов  и  учет скидок

-Учет платежей за аренду и прочих расходов

-Расчет выплат преподавателям (ставка+бонусы за статьи)

-Отчеты по ученикам\клиентам\сотрудникам\сделкам по временным отрезкам день/месяц/год/весь период сотрудничества с конкретным клиентом.

-Печать договоров, сертификатов

Рассылка емэйл/ смс

Открытая линия – возможность привязать  лиды с вк, инстаграма, сайта..

Наличие воронки: Лиды/Звонки/Встречи/Сделки! На каком этапе сделка находится.

Возможность заливать в облако (по возможности)

Личный кабинет для студентов (посещаемость, возможность заливать домашку и базу учебных пособий, эффективность прогресса, мотивацци, результаты лучших учеников)

6 лет назад
leon_center
36 летБеларусь
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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