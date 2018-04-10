Подправить скрипт для формирования yml-прайс листа для Я.маркета.

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки113 просмотров
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Подправить скрипт для формирования yml-прайс листа для Я.маркета. 

http://ikeds.ru/yml.php - формируемый прайс

Добавить соответсвующие графы:

TypePrefix - категории товара в произвольном типе описания (vendor.model). Например, «мобильный телефон», «стиральная машина», «угловой диван».

vendorCode - код товара (код производителя).

 Элемент , чтобы указать:

  • минимальную сумму заказа (обязательно);
  • минимальную партию товара (обязательно);
  • необходимость предоплаты (обязательно);
  • варианты оплаты (необязательно);
  • условия акции (необязательно).

6 лет назад
Cougar97
Михаил 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад