Разработать модуль оплаты на Webasyst

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка131 просмотр
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Требуется разработать модуль оплаты согласно макету на Webasyst. 

В рассчете доставке должна быть взаимосвязь по api с курьерской службой а также возможность ее отключения и взаимосвязь с любыми установленными модулями доставки (вывод из них инфы в способы доставки). 

Очень важно чтобы модуль и макет не затрагивали ядро системы и те функции, которые могут обновиться Webasysto'м. 

То есть верстка и функционал не должны слетать при обновлении Webasyst или иных модулей. 

Напишите пожалуйста сроки и стоимость работы. 

6 лет назад
arturbaukin
Баукин 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва
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