Разработать модуль оплаты на Webasyst

Требуется разработать модуль оплаты согласно макету на Webasyst.

В рассчете доставке должна быть взаимосвязь по api с курьерской службой а также возможность ее отключения и взаимосвязь с любыми установленными модулями доставки (вывод из них инфы в способы доставки).

Очень важно чтобы модуль и макет не затрагивали ядро системы и те функции, которые могут обновиться Webasysto'м.

То есть верстка и функционал не должны слетать при обновлении Webasyst или иных модулей.

Напишите пожалуйста сроки и стоимость работы.