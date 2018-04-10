Установить всплывающие формы на сайт и код счетчика

Есть готовая верстка, нужна посадка на Битрикс. Работаем по постоплате, бс, либо договор.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется установить 3 всплывающие формы на сайт с полями для сбора данных!
Кроме этого установить счетчик директа и установить цели на все кнопки сайта.
Сайт сделан на ворд пресс.
1 форма Вступление в группу ВК
Появление при скроле после раздела танцы, отдых, развитие
2 форма Бесплатный мастер класс
Поля для заполнения:
- почта
Кнопка получить приглашение
Появление при уходе с сайта или после 120 минут нахождения на сайте
3 форма Участие без проживания
Поля для заполнения:
- имя
- почта
- телефон
Кнопка Оставить заявку
Появление при просмотре раздела 20 сек. или уходе с раздела удобная оплата
Формы всплывают по центру экрана с затемнением остального пространства.
С 1 формы посетитель вступает в группу в контакте
С 2 и 3 формы отправляется заявка на почту
Адрес сайта svoistylecamp.ru
Указывать стоимость?
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