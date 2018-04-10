Установить всплывающие формы на сайт и код счетчика

Требуется установить 3 всплывающие формы на сайт с полями для сбора данных!

Кроме этого установить счетчик директа и установить цели на все кнопки сайта.

Сайт сделан на ворд пресс.

1 форма Вступление в группу ВК

Появление при скроле после раздела танцы, отдых, развитие

2 форма Бесплатный мастер класс

Поля для заполнения:

- почта

Кнопка получить приглашение

Появление при уходе с сайта или после 120 минут нахождения на сайте

3 форма Участие без проживания

Поля для заполнения:

- имя

- почта

- телефон

Кнопка Оставить заявку

Появление при просмотре раздела 20 сек. или уходе с раздела удобная оплата

Формы всплывают по центру экрана с затемнением остального пространства.

С 1 формы посетитель вступает в группу в контакте

С 2 и 3 формы отправляется заявка на почту

Адрес сайта svoistylecamp.ru

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