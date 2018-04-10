Есть сайт на php нужно выполнить след.задачи

1. Корзина. нужно, чтобы по клику "В корзину" без перезагрузки страницы отрабатывало добавление в корзину (таблица cart): ид товара, наименования, количества, стоимости, сессии (сейчас добавляется сессия, ид товара. и это с перезагрузкой страницы)

2. у товара в инпут добавить +-, но не менее той цифры которая сейчас есть (минимальный заказ берется из базы landingpen - в карточке товара). Если количество = колич1 то цена = цена1. если колич2 - цена цена2. колич3 - цена3. Это учитываем и в корзине.

3. В корзине сделать возможность удалить позиции и изменить количество товара через +-, но не менее минимального. Для нанесения то же самое, но цену при изменении запрашиваем в базе pricenan, учитывая текущий Ид прайса (idprice) (как в таблице Нанесение)

4. по кнопке Нанесение - таблица, в ней кликаем по ячейке, фиксируется выделение. По клику на Закрыть и добавить в корзину выделение должно сниматься (это класс click на ячейку).

5. По клику в нанесении на Добавить в корзину, выделение должно отправляться в корзину: ид товара из которого вызвано нанесение (он равен id дива товара), в поле name_tovar - id прайса+Нанесение+заголовок столбца (th) - например: 1 Нанесение 1 цвет, в поле count - id ряда tr (количество штук), в поле price - цена из выделенной ячейки td.

6. При клике на Добавить в корзину на странице и в окне нанесение должно всплывать окно "добавлено". При этом если клик из товаров - то в этом окне должна быть кнопка "добавить нанесение"

7. Кнопка Оформить заказ - открывается форма с инпутом Почта, если нанесение не выбрано - выводится ссылка "добавить нанесение", по сабмиту - отправка сообщения с таблицей заказа на 1 почту и вставка номера заказа в базу cart для всех позиций с текущей сессией. Очистка ключа сессии, сообщение об успешной отправке.

8. И еще просьба - сделать окно нанесение по центру по вертикали без фиксации высоты самого окна

Оплата поэтапно или в конце !!