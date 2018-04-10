Добавить кнопку купить в 1 Клик

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки143 просмотра
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Здравствуйте.

Нужно на сайт добавить кнопку: Купить в 1 Клик. Настроить отправку заказов с кнопки. Сайт на OpenCart. ТЗ есть.

Пишите, пожалуйста, цену.

6 лет назад
oksar
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 года назад