Есть готовая верстка, нужна посадка на Битрикс. Работаем по постоплате, бс, либо договор.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Нужно на сайт добавить кнопку: Купить в 1 Клик. Настроить отправку заказов с кнопки. Сайт на OpenCart. ТЗ есть.
Пишите, пожалуйста, цену.
- Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $30
Необходимо доработать некоторые моменты в функционале на CMS Опенкарт.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $55
[b]Доброго дня.[/b] На сайте Wordpress 4.9.5 имеется три страницы Горячее, Популярное, Новое. Выводится в файле /шаблон/page.php На сайте внедрен плагин фронтед создания поста по 6 типам. Настройками шаблона в админке определено, что в Новое должны выводится все Последние ...Закрыт6 лет назад
Реализовываем демо проект и по времени не успеваем создать график. Нужно взять api сторонних сервисов и создать график на js, html для вывода на сайте. Живой пример на poloniex.com/exchange#usdt_btc. Функций нужно меньше, чем в примере, детали предоставлю. Дизайнерские изыски ...Закрыт6 лет назад
Во общем слетела страница и теперь не небрежно отображается. Подробнее в ТЗВеб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
нужен сайт для накрутки подписчиков на соц сети [url=https://www.instagram.com/]Instagram[/url] [url=https://www.youtube.com/?gl=UA&hl=ru]YouTube[/url] [url=https://web.telegram.org/]Telegram [/url][url=https://vk.com/v_kontakt]Контакт[/url] [url=https://twitter.com/login?lang=ru]Твиттер[/url]Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть сайт на Wordpress со свежеустановленной профессиональной темой The7 («из коробки»). Нужно внести изменения в данную тему (сделать дочернюю тему)- сверстать [b]ТОЛЬКО шапку, подвал и главное меню[/b], сделать их как на макетах. Адаптивность сайта необходимо сохранить. Желателен опыт ...Закрыт6 лет назад
на сайте http://launch-asia.kz/ необходимо вместо "рекомендуемые" вывести каталог.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Имеется следующий запрос: [code]UPDATE `users_custom_fields` SET `value` = ( SELECT `user_id` ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно настроить выгрузку товаров с Интернет-магазина Opencart 2 на regmarkets.ru.Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад