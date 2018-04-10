Вывод постов на страницах Wordpress

Доброго дня.

На сайте Wordpress 4.9.5 имеется три страницы Горячее, Популярное, Новое. Выводится в файле /шаблон/page.php

На сайте внедрен плагин фронтед создания поста по 6 типам.

Настройками шаблона в админке определено, что в Новое должны выводится все Последние посты за все время и из указанных категорий. Но если я добавляю пост с видео по ссылки из youtube (фронтед публикация поста) Все посты удаляются и перестают отображаться. Есть также категории на сайте и вот в них, все хорошо, и видео посты отображаются и все остальные типы.

Задача

1. Выводить на страницу Новое все новые посты, из указанные в настройках шаблона, категорий

2. Устранить проблему с удалением постов при публикации поста с видео на странице Новое.

3. Удалять посты из страницы Новое по истечении 24 часов с момента публикации.