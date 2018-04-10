Нужно написать парсер. Примерные данные: есть три сайта нужен парсер который регулярно (раз всутки) будет парсить нужные товары (с трёх сайтов) и раскидывать в нужные категории. По товарам нужно: фотографии товара, краткое описание, полное описание, технически ...
В кассе поправить иконки платежных систем, устранить ошибку при выводе
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. На сайте в кассе нужно поправить иконки платежных систем во вкладке "депозит", во вкладке вывод поправить уведомление о выводе (появляется ошибка)
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