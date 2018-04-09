Добрый день! Есть текстуры для виртуального тура, используется скрипт отсюда: https://krpano.com Нужно доработать тур, детали в общении. Нужен специалист, который уже имел дело с этим скриптом.
Создать/настроить кнопку "поделиться" Facebook (проблема с Open Graph)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет! Facebook не узнает open graph теги прописанные на странице. Соответсвенно не получается сформировать пост в fb. Это надо исправить. Вся информация тут
https://docs.google.com/drawings/d/1Bvbc0HKmHX7g-NyoHlG92Iz9l-FU7p3WX-Z58YipkCA/edit?usp=sharing
пишите сроки/цену
С уважением
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