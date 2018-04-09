Исправить Долгий ответ сервера

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок118 просмотров
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Сайт стал мелено грузиться, нужно исправить это и оптимизировать максимальную скорость загрузки. Ошибка является кретичной в яндекс вэбмастере.

6 лет назад
vio193
Илья 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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