Вывод всех товаров Woocommerce (сайт на Wordpress)

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок157 просмотров
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На сайте на Wordpress используется Woocomerce для Интернет-магазина. Нужно вывести все товары их дочерних категорий в табличном виде (как в приложенном файле).

Т.е. вид:

Название категории

Список товаров

Название категории

Список товаров

Название категории

Список товаров

и т.д.

WordPressСайт на WordPressWooCommerce
6 лет назад
magic25
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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